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В Саратове из-за взрыва бытового газа обрушилась часть дома

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Саратове произошел взрыв бытового газа в квартире, в результате которого частично обрушилась часть жилого дома на улице Блинова, 2.



В результате происшествия разрушены четыре этажа многоэтажки. По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщает информационный ресурс Mash.

На месте работают спасатели и представители экстренных служб, выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, «черные ящики» разбившегося в Амурской области Ан-24 отправлены на расшифровку.

Виктория Иванченко

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