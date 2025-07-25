В Саратове из-за взрыва бытового газа обрушилась часть дома
В Саратове произошел взрыв бытового газа в квартире, в результате которого частично обрушилась часть жилого дома на улице Блинова, 2.
В результате происшествия разрушены четыре этажа многоэтажки. По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщает информационный ресурс Mash.
На месте работают спасатели и представители экстренных служб, выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, «черные ящики» разбившегося в Амурской области Ан-24 отправлены на расшифровку.
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