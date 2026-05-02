Россиянка из справки узнала, что получила условный срок в 11 лет за пьяную езду
Жительница Санкт-Петербурга обнаружила у себя судимость, о которой не знала. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
26-летняя девушка заказала стандартную справку об отсутствии судимости для обычных бытовых целей. Вместо документа о безупречной репутации она получила информацию о действующей судимости за преступление, которое якобы совершила в 11 лет.
Согласно сведениям из информационных баз, в 2011 году городской суд Ленинградской области осудил девушку за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно.
Но на момент вынесения приговора россиянке было всего 11 лет, и она жила в Ижевске, а не в Ленинградской области. Теперь девушке предстоит оспаривать этот приговор и доказывать отсутствие криминального прошлого.
