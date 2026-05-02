В Новосибирске огонь с горящего ресторана перекинулся на девятиэтажный дом
В Новосибирске огонь с загоревшегося ресторана перекинулся на соседний девятиэтажный жилой дом №208/1. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Заведение находится неподалёку от станции метро «Золотая Нива». Пожар вспыхнул на кровле и в системе вентиляции ресторана. Затем пламя перешло на крышу многоэтажки по улице Бориса Богаткова. На видеозаписи слышны звуки сирен и виден чёрный дым и языки пламени.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и начали тушить пожар. Спасатели работают на двух объектах — в здании ресторана и в жилом доме. Информация о пострадавших ещё не поступала.
Ранее сообщалось о серьёзном возгорании в Подмосковье, которое охватило три балкона на верхних этажах жилой многоэтажки.
Читайте также: