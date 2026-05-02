Ревность довела жителя Новоузенска до двух уголовных дел
В Саратовской области житель Новоузенска стал фигурантом двух уголовных дел из-за ревности. Подробности приводит МВД России по региону.
В полицию обратилась 31-летняя местная жительница. По словам заявительницы, 27 апреля сожитель в состоянии алкогольного опьянения ударил её по лицу, затем схватил за шею и пригрозил убийством. Женщина связала агрессию мужчины с ревностью.
Сотрудники полиции возбудили уголовные дела по статье 116 («Побои») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Правоохранители доставили в отдел подозреваемого — 30-летнего жителя Новоузенска. Мужчина сознался в содеянном и подписал обязательство о явке.
Ранее в Архангельске суд вынес приговор мужчине за истязание и изнасилование девушки.
