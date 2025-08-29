В Подмосковье неизвестные закидали камнями несколько фур, один водитель пострадал
В Подмосковье на Новорижском шоссе зафиксирована серия нападений на грузовики. Неизвестные злоумышленники забрасывали фуры камнями, нанося серьёзный материальный ущерб и подвергая опасности водителей.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инциденты произошли в Истринском городском округе. По данным очевидцев, двое человек спрятались за стенами моста и целенаправленно бросали тяжёлые камни по проезжающим грузовикам. Один из камней пробил люк фуры, в результате чего водителя осыпало стеклянными осколками.
Всего пострадали пять грузовиков. Общий ущерб, нанесённый действиями неизвестных, оценивается в три миллиона рублей.
Полиция устанавливает личности нападавших. Водителей призывают сохранять бдительность при проезде данного участка трассы.
