В Подмосковье неизвестные закидали камнями несколько фур, один водитель пострадал

29 августа 2025, 12:55

В Подмосковье неизвестные бросали камни в фуры на Новорижском шоссе

Фото: iStock/Apriori1

В Подмосковье на Новорижском шоссе зафиксирована серия нападений на грузовики. Неизвестные злоумышленники забрасывали фуры камнями, нанося серьёзный материальный ущерб и подвергая опасности водителей.