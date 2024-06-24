Россиянка избила мужа бутылкой до смерти за оскорбления

Фото: IStock/Larisa Stefanuyk
В Липецкой области завершено расследование в отношении жительницы, избившей своего мужа бутылкой до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
Согласно материалам следствия, супруги распивали спиртное в квартире дома по улице Титова в Липецке. Во время застолья произошел конфликт. В ответ на оскорбления нетрезвого мужа женщина взяла бутылку и несколько раз нанесла ей удары по голове мужчины. После того как она разбилась, женщина продолжила наносить колотые удары.
Мужчине было 39 лет, он скончался на месте от полученных ранений. Обвиняемая признала вину в ходе расследования, ее осудят за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Ранее она уже была судима за убийство.
Читайте также
В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради телефона
Житель Набережных Челнов убил супругу и покончил с собой
Жених убил невесту перед свадьбой из-за ревности в Ленинградской области
Олег Дикий