Житель Набережных Челнов убил супругу и покончил с собой

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Убийство супруги с последующим суицидом совершил житель Набережных Челнов. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Вечерняя Казань».
«Ход и результаты расследования взяты на контроль надзорного ведомства», – прокомментировали в прокуратуре.
По предварительной информации, трагедия могла произойти из-за семейных разборок. У пары есть дочь. Предварительно, после убийства жены мужчина забаррикадировался. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители, также на место происшествия выехал городской прокурор.
Похожий случай произошел в Ленинградской области, где жених убил невесту перед свадьбой из ревности в результате ссоры. Мужчина сам сообщил о содеянном в полицию.
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Никита Кротов