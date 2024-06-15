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Житель Набережных Челнов убил супругу и покончил с собой

15 июня 2024, 18:23
Фото:istockphoto/blinow61

Фото:istockphoto/blinow61

Убийство супруги с последующим суицидом совершил житель Набережных Челнов. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Вечерняя Казань».
«Ход и результаты расследования взяты на контроль надзорного ведомства», – прокомментировали в прокуратуре.

По предварительной информации, трагедия могла произойти из-за семейных разборок. У пары есть дочь. Предварительно, после убийства жены мужчина забаррикадировался. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители, также на место происшествия выехал городской прокурор.



Похожий случай произошел в Ленинградской области, где жених убил невесту перед свадьбой из ревности в результате ссоры. Мужчина сам сообщил о содеянном в полицию.

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В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки
15 июня 2024, 18:56

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Париже начались беспорядки во время акции протеста против правой партии «Национальное объединение», сообщает РИА Новости.
Агентство сообщает, что на улицы французской столицы вышли около 15 тысяч человек. Вскоре после начала акции начались провокации.

Протестующие начали забрасывать полицию камнями, разбивать автобусные остановки и рекламные витрины, а также поджигать мусорные баки. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы. Многие участники держали агитационные плакаты, флаги Палестины и жгли файеры.

Ранее телеканал France 24 отметил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов вызвало политический шок в стране.

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Экс-боец ЧВК «Вагнер» зарезал ребенка в Краснодарском крае
15 июня 2024, 17:11

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на ребёнка в Краснодарском крае. 12-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию с ранением в грудь, пишет «База».
Инцидент произошёл ночью 14 июня. Матвей (имя изменено) приехал с матерью в гости к тёте. Около 11 вечера мальчик лег спать. Ночью тётя услышала странные звуки из его комнаты. Вернувшись с лампой, она увидела мужчину с натянутой на лицо майкой, который уже успел нанести удар ножом. Женщины пытались задержать его, но он скрылся.

Преступник проник в дом, выключил свет, снял обувь и оставил рюкзак у двери. Затем он взял нож на кухне и отправился в комнату мальчика.

Нападавшего задержали через несколько часов. Он ранее был судим за кражи и убийство, а в прошлом году служил в ЧВК «Вагнер». По словам преступника, он ничего не помнит.

Матвей находится в стабильно тяжёлом состоянии с повреждением трахеи.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего и незаконном проникновении в жилище. Мотивы преступления выясняются.

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На газохранилище в Саратове прогремел взрыв
15 июня 2024, 15:42

Фото: iStock/Sinenkiy

Взрыве произошел в газохранилище в Гагаринском районе Саратова, пишет Telegram-канал Mash.
Канал опубликовал видеозаписи, на которых видно, как огромные столбы пламени поднимаются на десятки метров в высоту. По утверждениям авторов канала, последствия происшествия можно наблюдать за несколько километров.



К месту взрыва направляются экстренные службы, и другие детали инцидента выясняются.

В июне произошел сильный взрыв на одной из автозаправок на трассе Ереван — Севан, недалеко от армянского города Абовяна, в результате которого пострадали семь человек.

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В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома
15 июня 2024, 15:35

Фото: МЧС России

Завершены работы по разбору завалов разрушенного подъезда в Шебекино Белгородской области, и жителям разрешено забрать свои вещи. Об этом 15 июня пишет РИА Новости.
Подъезд пятиэтажного дома в Шебекино обрушился после обстрела ВСУ в пятницу. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасательные работы завершены, и спасены шесть человек. По словам Гладкова, погибли пять человек, и еще шестеро получили ранения. В субботу губернатор региона сообщил, что поврежденная часть здания не подлежит восстановлению.

Днём в субботу у дома № 18 по улице Железнодорожной всё ещё было оцепление, но тяжёлая техника уже покинула место происшествия, так как разбор завалов завершился. Люди, включая жителей соседних подъездов, вместе с волонтерами выносили свои вещи из уцелевших квартир. Соседние дома также пострадали от удара ВСУ, в основном повреждены окна и остекление балконов.

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Мужчина насмерть забил отца-насильника за рассказы о его преступлениях
15 июня 2024, 14:46

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Сын отца-насильника забил своего отца-насильника за рассказы о совершённых развратных преступлениях. Тот недавно освободился из мест заключения, отсидев 13 лет.
Как сообщает издание The Sun, Саймон Браун находился в состоянии «неконтролируемой ярости», когда убил 71-летнего отца. По словам мужчины, он «полностью вышел из себя», когда его отец Уильям Роу, читая газетную статью с описанием своих преступлений, начал «хихикать, хвастаться и ядовито комментировать» те мерзости, которые совершил.

Сообщается, что Саймон нанёс своему отцу множественные травмы головы, шеи и туловища, сломав при этом 27 рёбер. Когда тот перестал подавать признаки жизни, он накрыл труп одеялом и вызвал скорую помощь. Пока врачи ехали, он рассказал о совершённом убийстве своему знакомому. После убийца добровольно явился в полицию.

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Судно с 271 пассажиром затонуло в Демократической Республике Конго
15 июня 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Lucia Gajdosikova

Судно, на борту которого находился 271 пассажир, затонуло в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Actualite, со ссылкой на заявление министра МВД, безопасности, а также по вопросам традиционного права Жакемана Шабани.
«Судно HB la Saintet, на борту которого находился как минимум 271 человек, затонуло близ населенного пункта Ледиба в районе Болобо на севере страны, оно следовало из Мушие в Киншасу», – сказал Шабани, добавив, что на место трагедии правительством направлены спасатели и следственная группа.

По словам министра, судьба находившихся на борту людей неизвестна. Инцидент случился на реке Ква, являющейся притоком Конго.

А тем временем стало известно, какое судно затонуло в Балтике. Подробнее в материале «Радио 1».

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#мир
#судно
#корабль
#новости
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В Москве 10 человек попали в реанимацию с ботулизмом
15 июня 2024, 12:31

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

В Москве зафиксировали вспышку ботулизма. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник в медицинских кругах столицы.
Ботулизм — это серьезное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. У пострадавших выявляют бульбарный синдром, характеризующийся неспособностью глотать и серьезным поражением внутричерепных нервов.

По данным телеканала, десять человек с таким диагнозом были госпитализированы в инфекционную больницу. У всех пациентов была обнаружена тяжелая интоксикация. Сейчас они находятся в реанимации, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Согласно информации корреспондентов, трое из заболевших ели консервированный тунец, а двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке перед госпитализацией.

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#человек
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В Самаре задержан замначальника ОБЭП по подозрению в превышении полномочий
15 июня 2024, 12:07

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Самаре задержан заместитель начальника Отдела по борьбе с экономическими преступлениями города Сочи в управлении МВД Краснодарского края Леонид Шулик. Его подозревают в превышении служебных полномочий.
Правоохранители задержали подозреваемого в гостинице Sky village, в номере, который он занимал, был произведён обыск, передаёт телеграм-канал «112». Также соответствующие оперативные мероприятия были проведены по месту жительства супруги офицера и его матери. Изъяли компьютерную технику и носители информации, Айфоны, ювелирные изделия, наличные деньги и предметы роскоши, среди которых встречались довольно неоднозначные, например, нож с нацистской символикой.

По словам источника телеграм-канала, Шулика подозревают в махинациях со строительством. В ближайшее время его доставят в Сочи и заключат под стражу. Супругу подозреваемого Елену допросить не удалось. Она воспользовалась статьёй закона, позволяющей не свидетельствовать против собственного мужа.

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«Буду молиться»: водитель извинился перед родными погибших в ДТП в Благовещенске
Сбивший пешеходов в Благовещенске водитель попросил прощения у родных погибших
15 июня 2024, 11:46

Фото: istockphoto/conejota

Водитель, сбивший пятерых человек в Благовещенске, раскаялся перед родственниками погибших в зале Благовещенского городского суда Амурской области. Об этом сообщает РЕН ТВ. Мужчина уточнил, что родные погибших проклинают его и он бы сделал так же.
«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Пусть простят хотя бы в душе, не физически, не морально. Хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», – сказал 59-летний Евгений Бакарюкин.

До этого сообщалось, что водителя, въехавшего в толпу на тротуаре, заключили под стражу на два месяца. По данным журналистов, в крови Бакарюкина медицинское освидетельствование показало два промилле алкоголя.

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