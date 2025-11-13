Жительницу асбеста приговорили к 2,5 годам тюрьмы за гибель детей в пожаре

13 ноября 2025, 11:14

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Асбестовский городской суд вынес приговор 27-летней жительнице города Асбеста, чьи малолетние дети погибли при пожаре, который они сами случайно устроили. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.