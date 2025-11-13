Жительницу асбеста приговорили к 2,5 годам тюрьмы за гибель детей в пожаре
Асбестовский городской суд вынес приговор 27-летней жительнице города Асбеста, чьи малолетние дети погибли при пожаре, который они сами случайно устроили. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
По информации суда, утром 28 июля 2024 года мать оставила дома без присмотра своих детей — четырёхлетнего сына и трёхлетнюю дочь. Пока женщины не было, малыши нашли зажигалку и подожгли детскую кровать. Пламя быстро распространилось по квартире, заполнив помещение едким дымом. Дети не смогли выбраться и задохнулись от угарного газа.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области, когда спасатели прибыли на место, им пришлось разбивать окно, чтобы попасть внутрь. По словам представителя МВД Валерия Горелых, тело мальчика нашли в коридоре, а девочки — на двухъярусной кровати. Мальчик ещё дышал, но спасти его не удалось.
Следствие установило, что семья была неполной и ранее состояла на учёте в органах внутренних дел. Мать признала вину, раскаялась и сотрудничала со следствием. Эти обстоятельства суд учёл как смягчающие при вынесении приговора.
По заключению экспертизы, причиной гибели детей стало острое отравление окисью углерода и развившаяся острая дыхательная недостаточность.
