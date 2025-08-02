Девушка-подросток из Узбекистана родила мёртвого ребёнка на заправке в Московском районе
На заправке в Московском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетняя девушка родила мёртвого ребёнка. Об этом сообщает издание «78.ru».
Инцидент произошёл на Витебском проспекте. На месте работают сотрудники полиции и следственной группы. Они устанавливают детали произошедшего и причины трагедии.
Известно, что роды молодой мамы были преждевременными. 17-летняя девушка была гражданкой Узбекистана. В ночь с 1 на 2 августа она родила ребенка на 24-й неделе беременности, сейчас девушку увезли в роддом.
Родители иностранки были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Вчера «Радио 1» передавало, что из колонии под Уфой сбежал 50-летний уроженец Узбекистана Собра Тургунбоев. Заключенный отбывал в тюрьме срок в 2,5 года в колонии-поселении. Мужчина был осужден за кражу.
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