В Петербурге ребенок умер через месяц после домашних родов
В Санкт-Петербурге ребенок умер через месяц после домашних родов. Его тело родители сожгли в бочке на участке. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
В полицию поступила информация, что семейная пара может быть причастна к смерти новорожденного ребенка. В пятницу, 1 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнюю женщину и 28-летнего мужчину, проживающих в частном доме. Оба не работают.
По версии следствия, вечером 12 июня женщина в домашних условиях родила ребенка. 9 июля мать обнаружила, что младенец не подает признаков жизни. Она рассказала об этом сожителю, и тот сжег тело малыша в бочке.
В медицинские и детские учреждения мать ребенка не обращалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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