Крупный пожар в кемеровском ТЦ обернулся уголовным делом

20 августа 2025, 14:19

СК завел дело из-за крупного пожара в ТЦ «Лапландия» в Кемерове

Фото: iStock/Akintevs

В Кемерово возбуждено уголовное дело из-за сильного пожара в местном ТЦ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональный следком.





В ведомстве отметили, что на месте работают следователи, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

«По данному факту в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.