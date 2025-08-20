Крупный пожар в кемеровском ТЦ обернулся уголовным делом
СК завел дело из-за крупного пожара в ТЦ «Лапландия» в Кемерове
В Кемерово возбуждено уголовное дело из-за сильного пожара в местном ТЦ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональный следком.
В ведомстве отметили, что на месте работают следователи, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
«По данному факту в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.Речь идет о торговом центре «Лапландия» на Октябрьском проспекте. Возгорание зафиксировали днем среды, 20 августа. Предполагается, что огонь вспыхнул снаружи — тушившие его сотрудники МЧС указали на фасад здания. По предварительным данным, пострадавших нет, так как персонал и посетителей вовремя вывели на улицу.