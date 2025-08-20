Достижения.рф

Священник из Подмосковья погиб в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Фото: iStock/aogreatkim

Протоиерей из Сергиева Посада Георгий Узун стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на трассе «Таврида» в Крыму. Информацию о гибели священнослужителя подтвердила его дочь.



По данным Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что один из водителей не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем. В результате ДТП водитель автомобиля Lexus получил смертельные травмы. Как сообщает телеграм-канал «ЧП / Крым», погибшим оказался отец Георгий.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

Анастасия Чубина

