Священник из Подмосковья погиб в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Протоиерей из Сергиева Посада Георгий Узун стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на трассе «Таврида» в Крыму. Информацию о гибели священнослужителя подтвердила его дочь.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что один из водителей не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем. В результате ДТП водитель автомобиля Lexus получил смертельные травмы. Как сообщает телеграм-канал «ЧП / Крым», погибшим оказался отец Георгий.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.
