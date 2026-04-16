В Подмосковье глоток перекиси водорода едва не убил мужчину

Фото: Istock/ALEKSEI BEZRUKOV

В Подмосковье мужчина едва не погиб, случайно выпив перекись водорода. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», областные медики спасли пациента.



В Сергиевом Посаде мужчина выпил перекись высокой концентрации — 33% (такое химическое средство применяют, например, для бассейнов). Раствор находился в бытовой ёмкости без подписи.

Гражданин сделал всего один глоток, сразу понял угрозу, вызвал скорую помощь, и врачи госпитализировали его сначала в реанимацию местной больницы, а затем перевели в хирургическое отделение.

Там медики провели пациенту инфузионную, антисекреторную и антацидную терапию. Антисекреторная терапия снижала секрецию соляной кислоты в желудке, а антацидная уменьшала кислотность желудочного сока. После лечения мужчина пошёл на поправку, и в итоге врачи выписали его домой.

Ольга Щелокова

