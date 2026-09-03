Стали известны новые детали нападения медведя на двух женщин в Красноярском крае
Стали известны новые детали трагедии в Енисейском районе, где бурый медведь убил двух женщин в один день. Их приводит Telegram-канал SHOT.
Как выяснилось, хищник расправился с первой жертвой — 67-летней Зоей Г. — около 10 утра, после чего оттащил тело на свалку за посёлком Подтёсово и прикопал его. Примерно через девять часов он наткнулся на вторую женщину, 73-летнюю Галину Т., которая тоже пришла в лес за грибами. Её тело нашли в пяти метрах от первого захоронения.
Пенсионерки не были знакомы и оказались в одном месте случайно. Обе пропали 31 августа. Их поисками занимались силовики и волонтёры, которые прочесали более 200 тысяч квадратных метров лесного массива.
За последние несколько дней в Енисейском районе зафиксировали 10 случаев выхода бурых медведей в населённые пункты. Лесникам пришлось нейтрализовать семь особей. Власти Красноярска ввели режим повышенной готовности в связи с активностью хищников.
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