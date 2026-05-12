Появились подробности о подростке, стрелявшем в учеников краснодарской школы
Устроивший стрельбу в краснодарской школе подросток заказал оружие — пневматический пистолет — в интернете через аккаунт матери. Об этом сообщает телеграм-канала Baza.
По словам одноклассников, причиной агрессии могли стать личные неурядицы. В апреле парень завалил пробные экзамены по русскому языку, а незадолго до случившегося пережил смерть отца. На учете в правоохранительных органах он раньше не состоял.
Напомним, инцидент произошел в школе №1 имени М.И. Короткова в городе Гулькевичи. В результате стрельбы пострадали двое 15-летних учеников — ранения пришлись в висок и живот. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Они также оценивают действия лиц, отвечающих на безопасность в учебном заведении.
