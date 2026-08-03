Россиянка нашли мужа мертвым на трассе через две недели после его пропажи

03 августа 2026, 13:42

В Екатеринбурге жена нашла мужа мертвым на трассе через две недели после пропажи

Фото: iStock/FOTOFORCE

В Свердловской области жена без помощи полиции нашла мужа мертвым на трассе через две недели после его исчезновения. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.