Россиянка нашли мужа мертвым на трассе через две недели после его пропажи
В Свердловской области жена без помощи полиции нашла мужа мертвым на трассе через две недели после его исчезновения. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.
По его данным, 38-летний мужчина пропал 17 июля. Он жил вместе с гражданской женой и детьми. Женщина пыталась заявить о его пропаже 20 и 21 июля, обратившись в 23-й отдел полиции, однако там отказались принимать заявление. По ее словам, правоохранители ограничились просмотром записей с дорожных камер видеонаблюдения.
Россиянка решила действовать сама. 1 августа вместе с подругой она выехала из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Женщины начали поиски с перекрестка, где камеры запечатлели машину мужчины в последний раз. Через три часа она нашли автомобиль, а в салоне — владельца без признаков жизни.
Подруга женщины утверждает, что полиция ехала на вызов более пяти часов. Прибыв на место, правоохранители «провели поверхностный осмотр», после чего «уехали за судмедэкспертом» и вернулись еще через полтора часа.
Семья обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. При этом в региональном СУ СК, как пишет издание, от комментариев воздержались.
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