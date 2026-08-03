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Россиянин застрелил «соседа-колдуна»

Baza: Мужчина застрелил «соседа-колдуна» в Ингушетии
Фото: istockphoto/A_N

В Ингушетии раскрыли жестокое убийство, совершенное на почве суеверий. Жертвой преступления стал 52-летний местный житель, которого сосед заподозрил в колдовстве, пишет Baza.



Мужчина был убежденным, что убитый навел порчу на его брата, и решил таким радикальным способом «снять проклятие». По информации, распространенной телеграм-каналом «База», для осуществления задуманного злоумышленник привлек двух сообщников.

Один из них выступил в роли водителя, а второй составил компанию непосредственному исполнителю. В масках они проникли в дом к потерпевшему и открыли по нему огонь, в результате чего мужчина скончался на месте.

Правоохранительным органам удалось оперативно выйти на след преступной группы. Всех троих участников нападения задержали, они уже дали признательные показания. В отношении фигурантов Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

Никита Кротов

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