Россиянин застрелил «соседа-колдуна»
В Ингушетии раскрыли жестокое убийство, совершенное на почве суеверий. Жертвой преступления стал 52-летний местный житель, которого сосед заподозрил в колдовстве, пишет Baza.
Мужчина был убежденным, что убитый навел порчу на его брата, и решил таким радикальным способом «снять проклятие». По информации, распространенной телеграм-каналом «База», для осуществления задуманного злоумышленник привлек двух сообщников.
Один из них выступил в роли водителя, а второй составил компанию непосредственному исполнителю. В масках они проникли в дом к потерпевшему и открыли по нему огонь, в результате чего мужчина скончался на месте.
Правоохранительным органам удалось оперативно выйти на след преступной группы. Всех троих участников нападения задержали, они уже дали признательные показания. В отношении фигурантов Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.
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