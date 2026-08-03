Россиянин застрелил «соседа-колдуна»

03 августа 2026, 13:31

Baza: Мужчина застрелил «соседа-колдуна» в Ингушетии

Фото: istockphoto/A_N

В Ингушетии раскрыли жестокое убийство, совершенное на почве суеверий. Жертвой преступления стал 52-летний местный житель, которого сосед заподозрил в колдовстве, пишет Baza.