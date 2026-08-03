На Камчатке погиб турист, которому стало плохо у подножия вулкана
У подножия вулкана Авачинский на Камчатке погиб турист, на помощь которому выдвигались спасатели. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла 3 августа. Предварительно, погибшим оказался 39-летний житель Москвы. Напомним, что самочувствие мужчины ухудшилось во время перехода между экструзией Верблюд и Авачинским вулканом. Гид, сопровождавший группу, позвонил по номеру 112 и вызвал спасателей.
На помощь пострадавшему незамедлительно отправились специалисты и вертолет территориального центра медицины катастроф, а также сотрудники Камчатского спасательного центра. Спасатели вылетели к месту происшествия, однако прибыть вовремя не успели — спасти мужчину не удалось. Ведомство проводит доследственную проверку.
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