Россиянка насмерть заморила 12-летнюю дочь и получила срок

29 сентября 2026, 21:42

В Смоленской области осудили мать, заморившую насмерть 12-летюю дочь

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Смоленской области вынес приговор жительнице Вязьмы, которая насмерть заморила дочь, отказавшись ее лечить и кормить. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.