Россиянка насмерть заморила 12-летнюю дочь и получила срок
Суд в Смоленской области вынес приговор жительнице Вязьмы, которая насмерть заморила дочь, отказавшись ее лечить и кормить. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все происходило с марта по июль прошлого года. Мать двоих детей часто оставляла их одних: несовершеннолетние находились в антисанитарных условиях и не обеспечивались пропитанием. Кроме того, женщина игнорировала назначенное 12-летней девочке лечение, из-за чего та скончалась.
В отношении горе-родительницы возбудили уголовные дела по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и причинении смерти по неосторожности. Следователи провели необходимые экспертизы.
Суд признал фигурантку виновной по всем инкриминируемым статьям и назначил ей 5,5 года лишения свободы, которые она будет отбывать в колонии общего режима.
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