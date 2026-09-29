Туристку с 35 килограммами наркотиков в чемодане поймали в аэропорту

29 сентября 2026, 21:26

Британскую туристку задержали в аэропорту Камбоджи с 34,5 кг наркотиков

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Британскую туристку арестовали в аэропорту Камбоджи с десятками пакетиков с наркотиками. Об этом пишет газета The Sun.