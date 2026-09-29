Туристку с 35 килограммами наркотиков в чемодане поймали в аэропорту
Британскую туристку арестовали в аэропорту Камбоджи с десятками пакетиков с наркотиками. Об этом пишет газета The Sun.
По данным издания, 31-летняя Тамара Мартинс была остановлена таможенниками при проверке багажа перед вылетом домой. Офицеры нашли 71 пакет с растительным наркотиком в ее чемодане. Общий вес партии составил 34,5 килограмма.
Задержанная заявила, что стала жертвой обмана. По словам девушки, ее попросили переправить чемодан, в котором якобы находилась электроника. Взамен пассажирке пообещали небольшое денежное вознаграждение.
Теперь британке грозит до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в местной тюрьме. Родственники подозреваемой хотят найти для нее адвоката.
Ранее сообщалось, что житель Германии не выжил после того, как съел мармеладных мишек «с сюрпризом». Спасатели нашли 42-летнего немца с остановкой кровообращения, провели реанимацию, одна та не помогла. Как выяснилось, незадолго до смерти он ел кондитерские изделия с наркотическими веществами.
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