Студентка танцевала у открытого окна и упала с восьмого этажа
People: в США студентка выжила после падения из окна восьмого этажа
Студентка Университета Джорджии выжила после падения из окна восьмого этажа. Об этом сообщило издание People со ссылкой на полицию.
Девушка танцевала на диване возле открытого окна, потеряла равновесие и сорвалась с большой высоты. Ее нашли во дворе жилого комплекса около бассейна. Пострадавшую экстренно госпитализировали с серьезными травмами. По словам спасателей, в момент происшествия она находилась в сознании и ясном уме.
«Бог присматривает за ней, честно. Я очень надеюсь, что с ней все хорошо», — прокомментировал ситуацию другой студент.После инцидента представители администрации жилого комплекса напомнили, что окна верхних этажей оснащены ограничителями. Они также призвали местных жителей не снимать их ради безопасности.