Студентка танцевала у открытого окна и упала с восьмого этажа

29 сентября 2026, 20:42

People: в США студентка выжила после падения из окна восьмого этажа

Фото: iStock/Sergey Pavlov

Студентка Университета Джорджии выжила после падения из окна восьмого этажа. Об этом сообщило издание People со ссылкой на полицию.





Девушка танцевала на диване возле открытого окна, потеряла равновесие и сорвалась с большой высоты. Ее нашли во дворе жилого комплекса около бассейна. Пострадавшую экстренно госпитализировали с серьезными травмами. По словам спасателей, в момент происшествия она находилась в сознании и ясном уме.

«Бог присматривает за ней, честно. Я очень надеюсь, что с ней все хорошо», — прокомментировал ситуацию другой студент.