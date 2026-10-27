Россиянка не может вернуться домой из Южной Кореи после пропажи документов

27 октября 2026, 19:14

«Shot Проверка»: Россиянка застряла в Сеуле после пропажи документов и денег

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

Российская туристка уже третьи сутки не может покинуть Южную Корею: у девушки пропала сумка с загранпаспортом и кошельком. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».