Достижения.рф

Россиянка не может вернуться домой из Южной Кореи после пропажи документов

«Shot Проверка»: Россиянка застряла в Сеуле после пропажи документов и денег
Фото: istockphoto/Andrey Tishin

Российская туристка уже третьи сутки не может покинуть Южную Корею: у девушки пропала сумка с загранпаспортом и кошельком. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».



По данным СМИ, Дарья остается в Сеуле. Обращения в полицию и бюро находок метро, по ее словам, не дали результатов.

Туристке удалось получить свидетельство на возвращение в РФ, однако улететь домой она не может: прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей нет, а в транзите через Китай и Казахстан ей отказывают после пропажи документов. Китайская авиакомпания, по словам девушки, продержала ее в аэропорту Сеула сутки и в итоге отказала в перелете.

Сейчас Дарья рассматривает вариант с полетом домой через Узбекистан — до ближайшего рейса еще три дня. Вариант с паромом до Владивостока и дальнейшим перелетом до Москвы оказался для нее слишком дорогим.

Никита Кротов

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