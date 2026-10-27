Россиянка не может вернуться домой из Южной Кореи после пропажи документов
Российская туристка уже третьи сутки не может покинуть Южную Корею: у девушки пропала сумка с загранпаспортом и кошельком. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».
По данным СМИ, Дарья остается в Сеуле. Обращения в полицию и бюро находок метро, по ее словам, не дали результатов.
Туристке удалось получить свидетельство на возвращение в РФ, однако улететь домой она не может: прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей нет, а в транзите через Китай и Казахстан ей отказывают после пропажи документов. Китайская авиакомпания, по словам девушки, продержала ее в аэропорту Сеула сутки и в итоге отказала в перелете.
Сейчас Дарья рассматривает вариант с полетом домой через Узбекистан — до ближайшего рейса еще три дня. Вариант с паромом до Владивостока и дальнейшим перелетом до Москвы оказался для нее слишком дорогим.
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