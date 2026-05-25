В Москве байкер с ноги «влетел» во внедорожник, из-за которого чуть не разбился

В Москве байкер ударил ногой внедорожник, из-за которого едва не разбился насмерть. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



Мотоциклист ехал по Дмитровскому шоссе на зелёный сигнал светофора. Внезапно на проезжую часть выехал красный джип Suzuki. Байкер в последний момент ушёл от столкновения: он резко сместился в сторону и на большой скорости объехал машину.

Затем парень на байке дождался водителя внедорожника и ударил ногой по боковому зеркалу автомобиля. Автоледи за рулём джипа сразу же нажала на газ. В итоге мотоциклист догнал машину, и оба участника спокойно поговорили о случившемся.

Женщина объяснила, что у неё не работал светофор и она хотела сделать разворот. После мирной беседы они разъехались. Со слов байкера, джип не получил повреждений: зеркало от удара просто сложилось.

Ольга Щелокова

