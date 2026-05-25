«Куплю новые»: В Москве зумер на BMW сбил пешеходов и не боится наказания
В Москве водитель на BMW сбил двух студентов у здания МИРЭА. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл днём на улице Стромынке. Молодой человек не справился с управлением и наехал на двух студентов, которые стояли недалеко от университета. Удар отбросил парней, они получили ссадины и ушибы. У одного из пострадавших помялся макбук.
Со слов студента, водитель пообещал компенсировать ущерб за повреждённую технику — 100 тысяч рублей. При этом виновник ДТП заявил, что получил права два дня назад, и если их отнимут, то купит новые. После аварии водитель заметно нервничал. Он заявил, что ехал с положенной скоростью, но на дороге якобы было мокро и его занесло.
Ранее в Москве байкер ударил ногой внедорожник. Из-за этого автомобиля мотоциклист чуть не разбился.
Читайте также: