Россиянка о землетрясении на Тайване: Жители кажутся спокойными

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Русскоязычная жительница острова Фатима, живущая на Тайване, поделилась, как люди пережили случившееся сегодня землетрясение.
«Всё началось рано утром, мы только проснулись, муж собирался на работу, и начало трясти. Я слышала хрусты, дом ходил ходуном, вещи падали. Мы встали в проём, после я собралась и вышла на улицу, жители тоже вышли. Дальше был ещё толчок. Нас предупредили, что будут ещё толчки в течение дня. Жители кажутся очень спокойными, продолжают свои дела», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру женщина.
Ранее у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.
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Мелисса Тимофеева