Увеличилось число пострадавших при землетрясении на Тайване

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Более 700 жителей получили различные травмы при землетрясении на Тайване в уезде Хуалянь. Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на местные власти.
Ранее местные СМИ сообщали, что в результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека, ещё 97 пострадали. Больше всего жертв оказалось на тропе Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.
Напомним, толчки зафиксированы в 02:58 и в 03:11 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье Тайваня, в 18 и в 11 километрах на юго-запад от города Хуалянь, в котором проживает более 350 тысяч человек. В настоящее время глубина эпицентра не определена. По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.
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Элина Позднякова