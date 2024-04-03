Учёный Крылов допустил афтершоки в течение недели после землетрясения на Тайване

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И. о. заведующего кафедрой географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Пётр Крылов заявил, что на Тайване после случившегося землетрясения в ближайшую неделю возможны афтершоки.
При этом, он подчеркнул, что точно спрогнозировать подобные природные явления в регионе очень тяжело.
До этого у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.
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«В случаях крупных землетрясений повторные толчки являются частым явлением, так как продолжается процесс высвобождения энергии, связанной с напряжением между литосферными плитами и другими структурами земной коры. Позже, чем через неделю крупные землетрясения на острове Тайвань и в прилегающей акватории морей Тихого океана маловероятны», — пояснил в беседе с «Известиями» Крылов.
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Мелисса Тимофеева