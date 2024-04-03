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Учёный Крылов допустил афтершоки в течение недели после землетрясения на Тайване

03 апреля 2024, 18:03
Фото: iStock/SteveCollender

Фото: iStock/SteveCollender

И. о. заведующего кафедрой географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Пётр Крылов заявил, что на Тайване после случившегося землетрясения в ближайшую неделю возможны афтершоки.
При этом, он подчеркнул, что точно спрогнозировать подобные природные явления в регионе очень тяжело.

«В случаях крупных землетрясений повторные толчки являются частым явлением, так как продолжается процесс высвобождения энергии, связанной с напряжением между литосферными плитами и другими структурами земной коры. Позже, чем через неделю крупные землетрясения на острове Тайвань и в прилегающей акватории морей Тихого океана маловероятны», — пояснил в беседе с «Известиями» Крылов.


До этого у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.

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#землетрясения
#природа
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Трое жителей ЛНР до смерти забили мужчину в центре Луганска
03 апреля 2024, 18:23

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Трое жителей ЛНР арестованы за избиение мужчины, травмы которого оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по ЛНР Елену Марковскую.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Трое местных мужчин до смерти избили пострадавшего. Несмотря на оказанную медиками помощь, он скончался, не приходя в сознание.

По словам неназванного источника издания, одним из фигурантов уголовного дела является уроженец Владикавказа, который ранее проходил кастинг на популярное телешоу «Битва экстрасенсов».

Прежде сообщалось, что подросток из Узбекистана избил школьника во Владивостоке из-за громкого лая собаки. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#избиение
#лнр
#полиция
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Россиянка о землетрясении на Тайване: Жители кажутся спокойными
03 апреля 2024, 18:18

Фото: iStock/Koshiro Kiyota

Русскоязычная жительница острова Фатима, живущая на Тайване, поделилась, как люди пережили случившееся сегодня землетрясение.
«Всё началось рано утром, мы только проснулись, муж собирался на работу, и начало трясти. Я слышала хрусты, дом ходил ходуном, вещи падали. Мы встали в проём, после я собралась и вышла на улицу, жители тоже вышли. Дальше был ещё толчок. Нас предупредили, что будут ещё толчки в течение дня. Жители кажутся очень спокойными, продолжают свои дела», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру женщина.

Ранее у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.

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#женщина
#жители
#землетрясения
#природа
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Раскрыта причина обысков у разработчика «Леонардо»
Обыски у разработчика «Леонардо» связаны с кибератаками с Украины
03 апреля 2024, 18:06

Фото: iStock/ dusanpetkovic

Обыски в компании «Сирена-Трэвэл», разработчике системы бронирования «Леонардо», связаны с атаками украинской хакерской группировки на их IT-инфраструктуру.
Об этом 3 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Действия проводятся после масштабных атак, с которыми компания столкнулась осенью 2023 года.

Компания уже уведомила правоохранительные органы о произошедших инцидентах в сфере информационной безопасности, ведется расследование.

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#расследование
#новости
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Работники Мособлпожспаса ликвидируют прорыв плотины в деревне Радутино
03 апреля 2024, 18:03

Фото и видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса участвуют в аварийно-восстановительных работах на месте прорыва плотины в деревне Радутино городского округа Чехов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жители деревни обратились в правительство Московской области. Они попросили помочь ликвидировать прорыв плотины и остановить отток воды из пожарного водоёма.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

«Работники противопожарно-спасательной службы немедленно выехали на место происшествия и начали сооружать временную дамбу. Они изготовили и установили обрешётку и с помощью мешков с песком начали восстанавливать место прорыва плотины. Сейчас уложено около 200 мешков с песком, благодаря чему удалось сбавить поток воды», – рассказал замначальника территориального управления ведомства Дмитрий Чебочкин.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Он добавил, что ближайшая задача спасателей – помочь восстановить плотину и полностью ликвидировать отток воды.



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#мособлпожспас
#спасатели
#плотина
#наводнение
#паводок
#московская область
#подмосковье
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В Талдомском округе шесть владельцев «резиновых» квартир поставили на учёт 37 иностранцев
03 апреля 2024, 17:59

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Шестерых человек, предоставляющих иностранцам фиктивную регистрацию на своей жилой площади, выявили в Талдомском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверка проводилась в городе Талдом, а также в посёлке Запрудня и деревне Костино. Полиция установили, что шесть собственников жилья в возрасте от 23 до 42 лет ставили на миграционный учёт иностранных граждан, при этом фактического места для проживания им не предоставляли. Всего они зарегистрировали у себя 37 иностранцев», — говорится в сообщении.
Против собственников завели уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Со всех шестерых взяли обязательства о явке.

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#талдом
#криминал
#квартиры
#полиция
#иностранцы
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В Химках загорелся пляжный комплекс на берегу канала имени Москвы
03 апреля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Пожар произошёл в пляжном комплексе «Ясная поляна», расположенном на берегу канала имени Москвы в городском округе Химки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Горит пляжный комплекс «Ясная поляна», открытое горение», — отмечается в сообщении.
На тушение уже выехали пожарные.

По свидетельству очевидцев, загорелось здание, расположенное у бассейна, и сильный ветер раздувает пламя.

«Всё вспыхнуло, как спичка, очень быстро. И разгорается всё сильнее и сильнее», — сообщается в паблике «Типичные Химки» в соцсети «ВКонтакте».
Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на подстанции возле железнодорожной платформы в Подольске произошёл взрыв. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание.

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#химки
#пожар
#мчс
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«Проносили телефоны в прямой кишке»: конвоиры работали на уголовника в Москве
СК: конвоиры обеспечили условия, чтобы авторитету доставляли мобильники в прямой кишке
03 апреля 2024, 16:48

Фото: IStock/gorodenkoff

Конвоиров поймали на помощи криминальному авторитету в Москве, сообщили в СК РФ.
По данным следствия, конвоиры обеспечили условия, чтобы сподручные криминального авторитета Олега Медведева, который известен как Шишкан, носили ему в прямой кишке и других укромных местах мобильные телефоны.

«В рамках расследования в отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД по Москве задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров», — говорится в сообщении.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело Шишкина сейчас рассматривается 2-м Западным военным судом в здании Мосгорсуда. Его обвиняют в формировании преступного сообщества, убийствах, вымогательствах, а также незаконном хранении оружия.

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#москва
#суд
#уголовное дело
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В Дагестане задержали директора филиала «Россетей», сообщил источник
Источник: в Дагестане задержали директора филиала «Россетей» Мухумаева
03 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Директор филиала «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев был задержан после обыска в офисе компании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Полиция провела обыск в «Дагэнерго» и задержала Мухумаева в результате этой операции. Два источника подтвердили, что МВД обыски прошли в рамках уголовного расследования о мошенничестве.

Пресс-служба «Дагэнерго» уточнила, что следственные мероприятия, проводимые в отношении Мухумаева, связаны с его предыдущей деятельностью в другой организации.

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#полиция
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#новости
#служба
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Драка школьниц в туалете стала причиной полицейской проверки в Волгограде
03 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Djordje Krstic

Полиция начала расследование после жестокой драки школьниц в туалете торгового центра в Волгограде.
Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

«Участницы инцидента были опрошены. В настоящее время проводится проверка, а материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — отметили в полиции.
По информации от ГУМВД, заявление в полицию поступило от матери 11-летней школьницы 29 марта, хотя драка произошла 25 февраля.

Ранее в социальных сетях появилось видео стычки девочек-подростков в женском туалете ТЦ «Космос» в Волгограде. На записи видно, как две школьницы сцепились, падают на пол и бьют друг друга.

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