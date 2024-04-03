Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160

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Более 160 афтершоков произошло после сильнейшего землетрясения на Тайване за последние годы.
Об этом сообщили эксперты Центрального метеорологического управления на телеканале «Саньли».
По данным ученых, по состоянию на 18.01 (13.01 по мск), было зафиксировано 167 афтершоков: два с магнитудой 6 и выше, 12 от 5 до 6, 80 от 4 до 5 и 72 от 3 до 4.
Пожарные службы Тайваня ранее сообщили, что в результате землетрясения погибли 9 человек, а еще 821 получили ранения. По данным Китайского сейсмологического управления, в среду возле побережья уезда Хуалянь на восточной части острова произошло землетрясение магнитудой 7,3.
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По данным ученых, по состоянию на 18.01 (13.01 по мск), было зафиксировано 167 афтершоков: два с магнитудой 6 и выше, 12 от 5 до 6, 80 от 4 до 5 и 72 от 3 до 4.
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Артем Кузьмин