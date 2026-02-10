Россиянка обиделась на бывшего мужа и сожгла чужой дом

10 февраля 2026, 15:31

На Сахалине женщина от обиды на бывшего мужа сожгла дом

Фото: iStock/wirot pathi

В Южно-Сахалинске задержана 54-летняя женщина, которая подожгла частный дом после того, как ее выгнал бывший муж. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.