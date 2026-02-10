Россиянка обиделась на бывшего мужа и сожгла чужой дом
В Южно-Сахалинске задержана 54-летняя женщина, которая подожгла частный дом после того, как ее выгнал бывший муж. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В день инцидента подозреваемая была в гостях у своего экс-супруга в Южно-Сахалинске, где он снимал жилье. Во время совместного ужина между ними произошла ссора, после которой мужчина выгнал женщину вместе с ее вещами из дома.
Попытки подозреваемой вернуться в жилище не увенчались успехом. Тогда она приняла крайние меры. Женщина подожгла скопившийся в прихожей мусор, надеясь, что запах дыма вынудит бывшего мужа открыть дверь.
Проснувшись от едкого дыма, мужчина вынужденно выпрыгнул из окна, чтобы спасти свою жизнь. Подозреваемая полностью признала свою вину, а владелица дома оценила общий ущерб в 2,5 миллиона рублей.
