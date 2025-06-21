Россиянка обнаружила плесень в матрасе известного бренда

21 июня 2025, 11:10

Жительнице Краснодара продали матрас с плесенью, который она купила для ребенка

Фото: iStock/Sinhyu

Жительница Краснодара обвинила известный бренд в продаже матраса с плесенью, который она купила полгода назад за 100 тысяч рублей для своего ребенка. Об этом сообщает портал Инфо24.