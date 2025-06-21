Россиянка обнаружила плесень в матрасе известного бренда
Жительница Краснодара обвинила известный бренд в продаже матраса с плесенью, который она купила полгода назад за 100 тысяч рублей для своего ребенка. Об этом сообщает портал Инфо24.
Покупательница рассказала, что еще при получении заметила влажность фанеры на кровати, но не придала этому значения. Спустя шесть месяцев, во время уборки детской комнаты, женщина почувствовала неприятный запах. Как оказалось, матрас был полностью покрыт грибком.
В магазине отрицают вину и утверждают, что товар был доставлен в отличном состоянии, а плесень появилась из-за условий в квартире. Женщина с этим не согласна, так как в других местах грибок отсутствует, а влажность в детской комнате нормальная. Она считает, что проблема возникла из-за неправильного хранения матраса на складе.
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