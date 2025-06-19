Суд дал 3,5 года 22-летней жительнице Казани за смертельный тюбинг подруги

19 июня 2025, 15:24

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Кировский районный суд Казани приговорил 22-летнюю Эвелину Якупову к 3,5 годам лишения свободы за смертельный инцидент с тюбингом, в результате которого погибла её 20-летняя подруга Дарья Акинова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.