Суд дал 3,5 года 22-летней жительнице Казани за смертельный тюбинг подруги
Кировский районный суд Казани приговорил 22-летнюю Эвелину Якупову к 3,5 годам лишения свободы за смертельный инцидент с тюбингом, в результате которого погибла её 20-летняя подруга Дарья Акинова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.
Девушку признали виновной по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Ей назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении и отстранили от управления транспортными средствами на срок 2,5 года.
В ходе судебного разбирательства появились новые детали о попытке подсудимой скрыть следы своего преступления. Согласно версии следствия, 8 января Якупова привязала тюбинг к своему автомобилю, чтобы прокатить подругу. Она разогнала машину, и «ватрушка» с Акиновой на высокой скорости врезалась в дорожный знак. Пострадавшую срочно доставили в больницу, но врачи, к сожалению, не смогли её спасти. Эвелина сообщила медикам, что подруга скатилась на тюбинге с горы и столкнулась с забором.
В это время на место происшествия прибыли двое молодых людей, которые забрали «ватрушку» и попытались скрыть следы крови. Однако они не учли, что инцидент запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.
Следователи провели осмотр места трагедии и пришли к выводу, что Якупова лжет. Установив все обстоятельства произошедшего, они приняли решение поместить её под стражу.
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