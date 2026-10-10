Зловонные насекомые атаковали два региона России
Массовое нашествие мраморных клопов зафиксировали на территории России из-за их сезонного перемещения к местам зимовки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На полчища этих насекомых, источающих зловонный запах, пожаловались жители нескольких регионов. Чаще всего мраморных клопов замечают в южных областях: там насекомые «захватывают» жилые дома и транспорт. В частности, такая ситуация наблюдается в Дагестане и Краснодарском крае.
По словам местных, незваные гости забираются в личные вещи, плотно облепляют стены построек и практически не боятся находиться в помещениях, обработанными ядохимикатами вроде дихлофоса.
Ранее сообщалось, что в Сочи трехлетний мальчик серьезно заболел из-за кожеедов, которые обитали под кроватью в съемной квартире.
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