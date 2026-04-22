Россиянка обратилась в больницу с симптомами ангины, и у нее остановилось сердце

NN.ru: в Балахне женщина скончалась после обращения с симптомами ангины

В городе Балахна Нижегородской области скончалась женщина, обратившаяся в местную больницу с симптомами ангины.





Как сообщает NN.ru, в медучреждении у нее взяли необходимые анализы, включая измерение уровня сахара, который оказался критически высоким. Несмотря на это, пациентке начали лечение от инфекционного заболевания.



Истинный диагноз — проблемы на фоне сахарного диабета — установили лишь при ухудшении состояния. По словам сестры погибшей, в реанимацию женщина попала только на следующий день, а профильный специалист находился на месте всего несколько дней. Спасти пациентку не удалось.



По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело. Сестра выразила сомнения в результатах проведенной экспертизы и добилась назначения повторного исследования в другом регионе России.



