Россиянка обратилась в больницу с симптомами ангины, и у нее остановилось сердце
В городе Балахна Нижегородской области скончалась женщина, обратившаяся в местную больницу с симптомами ангины.
Как сообщает NN.ru, в медучреждении у нее взяли необходимые анализы, включая измерение уровня сахара, который оказался критически высоким. Несмотря на это, пациентке начали лечение от инфекционного заболевания.
Истинный диагноз — проблемы на фоне сахарного диабета — установили лишь при ухудшении состояния. По словам сестры погибшей, в реанимацию женщина попала только на следующий день, а профильный специалист находился на месте всего несколько дней. Спасти пациентку не удалось.
По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело. Сестра выразила сомнения в результатах проведенной экспертизы и добилась назначения повторного исследования в другом регионе России.