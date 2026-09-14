Россиянка обвинила брата в краже золотых монет на 13 млн по наводке гадалок
Жительница Башкирии обвинила брата в краже золотых монет на 13 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стали выводы гадалок и экстрасенсов, которым женщина доверилась больше, чем полиции.
По словам гражданки, в 2007 году она купила более 200 монет из золота и палладия. Саквояж с ценностями башкирка отдала на хранение матери и вспомнила о нём только через 12 лет. К тому моменту сокровищ внутри не оказалось. Гадалки после общения с потусторонними сущностями установили виновного.
Им якобы оказался родной брат потерпевшей. По их версии, он распродал коллекцию, купил квартиру, а остаток денег положил на вклад. Жительница Башкирии выждала ещё 10 лет и пошла в полицию с заявлением на родственника, приложив свидетельства гадалок.
Полицейские потребовали более приземлённые доказательства. Но у заявительницы не оказалось ни фотографий, ни сертификатов, ни чеков. Брата всё же проверили. Никаких золотых гор и многомиллионных вкладов у него не нашли. Квартиру он оформил в ипотеку.
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