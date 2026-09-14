Россиянка обвинила брата в краже золотых монет на 13 млн по наводке гадалок

14 сентября 2026, 17:14

Жительница Башкирии потеряла монеты на 13 млн и обвинила брата по совету гадалок

Фото: Istock/LesDaMore

Жительница Башкирии обвинила брата в краже золотых монет на 13 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стали выводы гадалок и экстрасенсов, которым женщина доверилась больше, чем полиции.