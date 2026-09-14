«Я один круче всех»: Бариста из Москвы травил неугодных гостей и хвастался этим

14 сентября 2026, 17:04

В Москве бариста кофейни на Воробьёвых горах плевал в кофе недовольным клиентам

Фото: Istock/greenleaf123

Бариста в Москве плевал в кофе недовольным клиентам. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», руководство заведения уже уволило сотрудника. Однако люди опасаются, что молодой человек избежит ответственности.





Речь идёт о 20-летнем уроженце Ессентуков. Он работал в кофейне на Воробьёвых горах. Молодой человек сам публиковал в соцсетях рассказы о том, как портит напитки гостям. Так парень якобы «наказывал» плохих людей. Кроме того, юноша хамил посетителям, если считал, что они это заслужили.

«Я один круче их всех», — писал работник на своей странице.