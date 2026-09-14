В Самаре таксист при пассажирке совершал непристойные действия во время поездки
В Самаре таксист совершал непристойные действия во время поездки. Подробности приводит РЕН ТВ.
По словам пассажирки, которая заказала такси эконом-класса, водитель с самого начала показался ей странным: он постоянно открывал и закрывал окна, крутился за рулём и выглядел так, будто находится «в неврозе». В какой-то момент девушка заметила подозрительные движения.
Сначала она подумала, что у шофёра что-то зачесалось, и не придала этому значения. Однако вскоре поняла, что мужчина удовлетворяет себя прямо во время движения. Таксист периодически поглядывал в зеркало, проверяя, смотрит ли на него попутчица, и продолжал свои действия около трёх минут.
Пассажирка попросила остановить машину раньше пункта назначения, вышла и обратилась в поддержку сервиса. Представители компании заявили клиентке, что «водитель понесёт ответственность». На текущий момент неизвестно, уволили ли мужчину после инцидента.
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