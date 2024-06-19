Россиянка обвинила мужа-стриптизера в жестоком избиении

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Жительница Абакана обвинила мужа-стриптизера в жестоком избиении, после которого он сбежал в Новосибирск.
По словам женщины, в мае муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четыре часа пытался выяснить, изменяла ли ему жена.
После ухода мужа женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом скулы. Синяки под глазами и головные боли до сих пор не прошли.
Муж уехал в Новосибирск и удалил свои профили в соцсетях. Региональное управление МВД не комментировало произошедшее.
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«До восьми утра он выбивал из меня признание о возможных изменах. Он постоянно ревновал и сомневался во мне», — цитирует жительницу Абакана портал Ngs.ru.
После ухода мужа женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом скулы. Синяки под глазами и головные боли до сих пор не прошли.
Муж уехал в Новосибирск и удалил свои профили в соцсетях. Региональное управление МВД не комментировало произошедшее.
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Артем Кузьмин