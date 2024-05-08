В Москве найдена мертвой жена депутата, которая обвиняла супруга в избиении

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В Москве скончалась жена депутата «Единой России» Анастасия Дёмина.
По данным Telegram-канала «Baza», 42-летняя Дёмина умерла в понедельник. В начале этого года она сломала плечо и долго мучалась от боли. По словам семьи, в последнее время они усилились.
Женщина пила много обезболивающих и говорила о частых панических атаках. В понедельник Демина уснула, дети укрыли её и пошли гулять, а когда вернулись, она была мёртва. Точная причина смерти пока неизвестна.
В конце февраля Демина рассказала, что ее муж — депутат от «Единой России» в Бабушкинском районе Валерий Демин, ее избил. Она написала заявление в полицию, но по совету коллег из ЕР забрала его.
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Женщина пила много обезболивающих и говорила о частых панических атаках. В понедельник Демина уснула, дети укрыли её и пошли гулять, а когда вернулись, она была мёртва. Точная причина смерти пока неизвестна.
В конце февраля Демина рассказала, что ее муж — депутат от «Единой России» в Бабушкинском районе Валерий Демин, ее избил. Она написала заявление в полицию, но по совету коллег из ЕР забрала его.
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Алёна Самарева