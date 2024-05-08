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В Москве найдена мертвой жена депутата, которая обвиняла супруга в избиении

08 мая 2024, 13:28
Фото: iStock/Artem_Furman

Фото: iStock/Artem_Furman

В Москве скончалась жена депутата «Единой России» Анастасия Дёмина.
По данным Telegram-канала «Baza», 42-летняя Дёмина умерла в понедельник. В начале этого года она сломала плечо и долго мучалась от боли. По словам семьи, в последнее время они усилились.

Женщина пила много обезболивающих и говорила о частых панических атаках. В понедельник Демина уснула, дети укрыли её и пошли гулять, а когда вернулись, она была мёртва. Точная причина смерти пока неизвестна.



В конце февраля Демина рассказала, что ее муж — депутат от «Единой России» в Бабушкинском районе Валерий Демин, ее избил. Она написала заявление в полицию, но по совету коллег из ЕР забрала его.

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#единая россия
#супруги
#смерть
В Чехове спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП
08 мая 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП в округе Чехов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу 112, позвонили очевидцы, которые сообщили что на федеральной трассе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы стабилизировали транспортное средство и отключили аккумулятор машины во избежание возгорания. Спасатели оказали водителю первую медицинскую и психологическую помощь. После чего специалисты транспортировали пострадавшего в прибывшую карету скорой помощи и передали его медикам. С подозрением на черепно-мозговую травму 44-летний мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение», — поделился старший смены Юрий Митюхин.

Стоит отметить, что ДТП произошло на 59 километре федеральной трассе М-2 «Крым» городского округа Чехов.

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В российском регионе полиция задержала двух женщин с наркотиками в бюстгалтере
В Петербурге полиция задержала двух женщин с наркотиками в бюстгалтере
08 мая 2024, 12:45

Фото: iStock/simpson

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух женщин, у которых нашли в бюстгальтерах наркотики, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники.
По данным правоохранительных органов, задержанные — 22-летняя и 35-летняя женщины. Инцидент произошел в Невском районе в ночь на 8 мая. Полицейские обратили внимание на женщин, так как они вели себя агрессивно и подозрительно оглядывались. При личном досмотре правоохранители обнаружили у них наркотики, спрятанные в бюстгальтерах, джинсах и сумках.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу, у которой были наркотики, спрятанные во рту.

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В Кении гиена пробралась в дом 77-летнего фермера и набросилась на него
08 мая 2024, 12:36

Фото: iStock/rkraan

77-летний фермер из Кении получил серьезные травмы после нападения гиены в своем доме.
Об этом пишет Citizen Digital. Мужчину разбудили его козы, поднявшие шум в отдельном помещении, соединенном с домом. Он пошел проверить, что случилось и был атакован гиеной. После этого животное попыталось выбраться из дома, но дверь захлопнулась.

В результате гиена накинулась на фермера. Он получил серьезные травмы головы и переломы ребер. Семья незамедлительно повезла пострадавшего в больницу, но там его не приняли из-за забастовки медперсонала.

Фермера пришлось везти за 65 километров в другую больницу. В настоящий момент он находится на лечении.

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#нападение
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Жительница Балашихи превратила шестерых мигрантов в своих рабов и заставила попрошайничать
08 мая 2024, 12:23

Фото: iStock/Rawf8

Полиция задержала жительницу Балашихи по подозрению в использовании рабского труда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По предварительной информации, женщина незаконно удерживала в одном из домов в Балашихе шесть граждан одной из стран ближнего зарубежья: пятерых мужчин и одну женщину. Она заставляла этих людей просить милостыню в людных местах, куда сама их привозила и контролировала их деятельность», — говорится в сообщении.
«Рабовладелица» забрала у людей, которых удерживала, мобильные телефоны и документы и применяла к пострадавшим психическое и физическое насилие.

В ходе обыска в доме женщины нашли таблички, на которых были написаны просьбы о денежной помощи, а также паспорта, смартфоны и банковские карты.

Против задержанной завели уголовное дело по статье «Использование рабского труда» и оставили под стражей до суда.

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#балашиха
#криминал
#полиция
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Москвич сломал лопату о голову пасынка и напал с ножом на жену
Shot: в Москве мужчина напал на жену и пасынка из-за замечания о пьянстве
08 мая 2024, 11:47

Фото: istockphoto/blinow61

В Гагаринском районе Москвы житель общежития на Университетском проспекте избил своего пасынка лопатой и пытался напасть на жену, пишет Telegram-канал Shot.
Причиной вспышки агрессии стал запрет семьи на употребление алкоголя. Инцидент произошел 6 мая, когда мужчина вернулся домой пьяным и начал нападать на супругу и ее сына. Попытки семьи успокоить его не увенчались успехом.

В ответ на просьбу жены прекратить употребление спиртного, мужчина достал нож и напал на нее. Женщина и ее сын укрылись в комнате и вызвали помощь.

Дебошир взял лопату и попытался разрушить автомобиль супруги. Пытавшийся остановить его пасынок получил травмы и был госпитализирован. Нападавшего задержали, а молодого человека госпитализировали. Проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

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Коломойскому* предъявили подозрение в заказе умышленного убийства
08 мая 2024, 11:29

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили подозрение в заказе умышленного убийства. Об этом пишет издание «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в августе 2003 года в Крыму четверо мужчин избили и ранили ножом юриста. Его удалось спасти. Правоохранители установили исполнителей, которые были задержаны. Теперь они утверждают, что Коломойский* был заказчиком убийства.

Правоохранители не указывают имя Коломойского*, они называют его «известным украинским олигархом». Сейчас он находится под стражей по обвинению в легализации доходов и незаконном завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка».

Ранее украинский бизнесмен Коломойский* подал в суд на Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан в России террористом и экстремистом
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#полиция
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#сизо
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В Подмосковье полиция изъяла крупную партию наркотиков
МВД: В Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков
08 мая 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В Подмосковье остановили для проверки документов малотоннажный грузовой автомобиль, в котором обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Телеграм-канале.

Отмечается, что при проверке документов водитель сильно нервничал. Было принято решение о досмотре транспортного средства. Полицейские обнаружили 2 950 свертков с прессованным веществом растительного происхождения.

По данным канала, следственно-оперативная группа изъяла обнаруженные брикеты общей массой около трехсот килограммов и передала на экспертизу. Было установлено, что в 240 свертках находилось более 23 килограммов гашиша. Исследование остальной части продолжается.

Со слов задержанных, наркотики они должны были отвезти в Москву. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

В Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
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Похожий на снаряд предмет нашли при проведении земляных работ в Москве
08 мая 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Alex Kochev

На северо-западе Москвы при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд калибра 120 миллиметров. Это произошло в районе улицы Саляма Адиля в районе Хорошёво-Мнёвники.
От места находки до жилых домов всего около 20 метров, сообщает телеграм-канал 360tv. На место вызваны сапёры и взрывотехники. Место опасной находки оцеплено. Как именно снаряд оказался вблизи жилых построек, пока остаётся неизвестным.

Сотрудники МЧС напоминают: в случае обнаружения любых подозрительных предметов, особенно напоминающих боеприпасы, ни в коем случае не следует самостоятельно прикасаться к ним, трогать и переворачивать — это может стоить жизни и здоровья. Следует немедленно оповестить о находке правоохранительные органы и экстренные службы. Подобными вещами должны заниматься профессионалы.

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#москва
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В Москве годовалая девочка пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике
08 мая 2024, 10:29

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Ташкентском переулке в Москве годовалой девочке стало плохо после того, как она пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Женщина увидела как девочка что-то жует. Она попросила открыть её рот, а там — гашиш. Отмечается, что проглотить наркотик она не успела, но кусочки прилипли к зубам. Позже девочке стало плохо.

Мать призналась, что употребляла наркотик. Остатки она положила на подоконник рядом с кроватью девочки и ушла.

Ранее в Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову трехлетней девочке. Мальчик сбросил стекло с высоты пятого этажа. Она попала в реанимацию. У неё диагностировали переломы костей черепа и открытую черепно-мозговую травму. Спасти её не удалось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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