Россиянка опоздала на рейс из-за сотрудников аэропорта

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Жительница Екатеринбурга опоздала на авиарейс по вине сотрудников аэропорта Кольцово.
Об этом пишет «ЕАН». По данным издания, жительница Екатеринбурга хотела вылететь в Москву 1 мая, но не попала на борт. Как рассказала женщина, она не спешила на посадку, потому что у неё на руках был посадочный талон.
Когда она подошла к стойкам, то открыты были лишь две из них. Таким образом образовалась длинная очередь из пассажиров разных рейсов. В итоге самолёт улетел без екатеринбурженки.
Она рассказала, что уже написала претензию, рассматривать которую будут в течение 30 дней. Поскольку у женщины были невозвратные билеты, ей предложили купить новые.
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Когда она подошла к стойкам, то открыты были лишь две из них. Таким образом образовалась длинная очередь из пассажиров разных рейсов. В итоге самолёт улетел без екатеринбурженки.
Она рассказала, что уже написала претензию, рассматривать которую будут в течение 30 дней. Поскольку у женщины были невозвратные билеты, ей предложили купить новые.
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Алёна Самарева