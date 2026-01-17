Россиянка осталась без глаза из-за линз

17 января 2026, 10:32

SHOT: Девушка лишилась глаза после того, как неудачно надела ночные линзы

Фото: iStock/scyther5

Девушка лишилась глаза после того, как неудачно надела ночные линзы. У неё начались осложнения на фоне занесённой инфекции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.