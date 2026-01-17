Россиянка осталась без глаза из-за линз
Девушка лишилась глаза после того, как неудачно надела ночные линзы. У неё начались осложнения на фоне занесённой инфекции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Жительница Новосибирска получила травму роговицы, случайно повредив её при надевании ночных линз. Утром следующего дня она обнаружила, что глаз стал ярко-красным и воспалённым. Врач назначил россиянке терапию, однако она не принесла облегчения.
Спустя некоторое время медики диагностировали у пациентки инфекционный кератит, вызванный амёбами, который может привести к полной потере зрения. В процессе лечения у пострадавшей развились абсцесс и язва роговицы. Несмотря на проведение нескольких операций, спасти глаз не удалось, и врачи приняли решение об его удалении.
В настоящее время девушке установлен протез. Однако, по её словам, осложнения затронули и второй глаз, который также воспалился и покраснел. Заболевание и ослабленный иммунитет привели к развитию диабета. Жительница Новосибирска продолжает получать необходимую медицинскую помощь.
