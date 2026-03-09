Снег оставил без крыши над головой жильцов российской двухэтажки
Крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега в Арзамасе
Крыша жилого дома обрушилась из-за скопившегося на ней снега в Нижегородской области. Об этом сообщает местный портал NN.RU.
Инцидент произошел 8 марта в два часа ночи на улице Матросова в Арзамасе. На место ЧП прибыли аварийные службы — газ и отопление отключили, а жильцам объявили, что находиться в здании небезопасно.
По словам очевидцев, на вывоз вещей людям дали всего два дня. Когда решится вопрос с коммуникациями и ремонтом кровли, пока неизвестно, но местные жители предполагают, что это произойдет только после праздников.
«Хороший подарок. У всех праздник, правильно. А мы сидим без крыши над головой», — посетовала одна из них.Ранее сообщалось, что жительница Рязани скончалась в больнице после того, на нее сорвалась ледяная глыба с крыши здания.