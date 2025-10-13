Россиянам объяснили, как защитить себя и родственников от мошенников

13 октября 2025, 19:51

Киберэксперт Воронин: пенсионерам стоит чаще рассказывать про схемы мошенников

Фото: iStock/Halfpoint

Пожилым родственникам важно постоянно рассказывать про существующие схемы обмана мошенников. Такой совет дал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.





По его словам, часто пожилых людей спасает уверенность в том, что каждый звонок от неизвестного абонента является звонком от мошенников.





«Уверенные в этом люди даже не отвечают на такие звонки, что является надёжным способом защиты. Также можно подключить услугу доверенного лица в банке, которая позволяет отклонять транзакции, совершённые родственниками», — уточнил Воронин в разговоре с RT.

«Не факт, что при появлении подозрений вам тут же заблокируют счета, но, чтобы кратно снизить риски, нужно учитывать ряд моментов. Прежде всего нужно точно знать, кому вы отправляете средства. Не надо переводить деньги неизвестным лицам: таксистам или продавцам на рынке. При переводе нужно указывать, за что вы отправляете деньги», — отметил эксперт.