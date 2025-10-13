Россиянам объяснили, как защитить себя и родственников от мошенников
Киберэксперт Воронин: пенсионерам стоит чаще рассказывать про схемы мошенников
Пожилым родственникам важно постоянно рассказывать про существующие схемы обмана мошенников. Такой совет дал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
По его словам, часто пожилых людей спасает уверенность в том, что каждый звонок от неизвестного абонента является звонком от мошенников.
«Уверенные в этом люди даже не отвечают на такие звонки, что является надёжным способом защиты. Также можно подключить услугу доверенного лица в банке, которая позволяет отклонять транзакции, совершённые родственниками», — уточнил Воронин в разговоре с RT.
Он добавил, что про мошенников нужно рассказывать и детям, сделав упор на схемы, когда звонят якобы из школы или предлагают купить игровую валюту за реальные деньги. Ребёнку стоит объяснить, что ни в коем случае нельзя переводить деньги с телефона родителей.
Напомним, теперь банки обязаны блокировать любые операции, если в них участвуют реквизиты потенциальных мошенников, и уведомлять об этом клиентов.
В этой связи управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юрист Дмитрий Кваша рассказал Общественной Службе Новостей, что в чёрный список банков может попасть любой россиянин, который произвёл нетипичную операцию. При этом восстановить доступ к счетам можно, подтвердив банку, что действия проведены сознательно. Кроме того, счета могут заблокировать из-за частых переводов от незнакомых лиц.
«Не факт, что при появлении подозрений вам тут же заблокируют счета, но, чтобы кратно снизить риски, нужно учитывать ряд моментов. Прежде всего нужно точно знать, кому вы отправляете средства. Не надо переводить деньги неизвестным лицам: таксистам или продавцам на рынке. При переводе нужно указывать, за что вы отправляете деньги», — отметил эксперт.
Также у банка может возникнуть подозрение, если человек отправляет кому-то деньги после длительного разговора. В этом случае операцию заблокируют, чтобы уберечь клиента от действий мошенников, заключил Кваша.