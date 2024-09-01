Россиянка отдала случайному прохожему люксовую одежду на миллион рублей

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Брендовые платья общей стоимость почти миллион рублей россиянка отдала случайному прохожему в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на улице Большая Никитская. 30-летняя женщина проводила время в ресторане. С собой у нее было пять дорогих платьев разных люксовых брендов. Их необходимо было отправить на примерку клиентке.
Россиянка вызвала курьера, когда к ней подъехал необходимый автомобиль, — Lada Granta — то женщина положила в него посылку с дорогими вещами. Водитель подтвердил, что является тем, кого она ждет.
Спустя некоторое время к ней подъехал настоящий курьер. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Ущерб составил 850 тысяч рублей.
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Россиянка вызвала курьера, когда к ней подъехал необходимый автомобиль, — Lada Granta — то женщина положила в него посылку с дорогими вещами. Водитель подтвердил, что является тем, кого она ждет.
Спустя некоторое время к ней подъехал настоящий курьер. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Ущерб составил 850 тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова