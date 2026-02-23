Житель Подмосковья погиб при попытке сбежать из квартиры по связанным простыням
В деревне Сапроново в Подмосковье местный житель погиб, сорвавшись с девятого этажа. По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошёл после того, как мужчина попытался спуститься из окна по связанным простыням.
По сведениям источника, накануне вечером 40-летний мужчина употреблял алкоголь. Всю ночь он громко кричал из окна и мешал спать соседям. Те вызвали наряд полиции и медиков. Когда сотрудники прибыли и начали стучать в дверь, дебошир отказывался открывать и повторял, что его кто-то запер.
В какой-то момент он связал несколько простыней и вылез через окно, намереваясь спуститься вниз. Однако гражданин не смог удержаться, сорвался и упал на землю. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти пострадавшего — он скончался на месте от полученных травм.
