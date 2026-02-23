Житель Подмосковья погиб при попытке сбежать из квартиры по связанным простыням

23 февраля 2026, 13:47

В Подмосковье мужчина погиб, сорвавшись со связанных простыней с девятого этажа

Фото: Istock/Buntbarsch

В деревне Сапроново в Подмосковье местный житель погиб, сорвавшись с девятого этажа. По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошёл после того, как мужчина попытался спуститься из окна по связанным простыням.