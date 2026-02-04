Россиянка пыталась избавиться от паразитов и оказалась в реанимации

04 февраля 2026, 18:59

В Тюмени приём противопаразитарного препарата привёл к поражению мозга у девушки

Фото: Istock/Liderina

Жительница Тюмени попала в больницу с поражением головного мозга после того, как приняла противопаразитарный препарат, который купила без рецепта. Почти две недели она провела в реанимации. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.