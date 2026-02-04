Россиянка пыталась избавиться от паразитов и оказалась в реанимации
Жительница Тюмени попала в больницу с поражением головного мозга после того, как приняла противопаразитарный препарат, который купила без рецепта. Почти две недели она провела в реанимации. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Девушка каждый год вместе с семьёй и домашним питомцем принимала антигельминтные средства для профилактики. После очередного приёма её самочувствие резко ухудшилось: появилась спутанность сознания и нарушения речи.
Обследование показало очаговое поражение головного мозга. Врачи идентифицировали это как редкий побочный эффект препарата, который угнетает иммунную систему. Состояние пациентки стало быстро ухудшаться, и ей потребовалась искусственная вентиляция лёгких.
Для спасения девушки врачи привлекли федеральных экспертов. Как пояснила заведующая неврологическим отделением Екатерина Остапчук, с подобным случаем в регионе столкнулись впервые. После коррекции лечения состояние россиянки нормализовалось, и её выписали из больницы.
