Россиянка пыталась спасти квартиру от мошенников и потеряла 7,2 млн рублей

Жительница Воронежской области потеряла 7,2 млн рублей и квартиру из-за мошенников
Жительница Воронежской области пыталась избежать обмана мошенников, но в итоге лишилась 7,2 миллиона рублей. Об этом во вторник рассказали в региональном управлении МВД.
52-летняя россиянка из поселка Нижнедевицк рассказала полиции, что в августе прошлого года ей позвонили неизвестные. Они заявили, что аккаунт пострадавшей на портале «Госуслуги» взломан. Якобы злоумышленники уже оформили доверенность на незнакомого женщине человека, который теперь может распоряжаться её банковскими счетами и недвижимостью.
Мошенники убедили жертву, что она должна следовать их инструкциям, иначе «доверенное лицо» передаст все её деньги аферистам. Осенью женщина перевела 250 тысяч рублей на «безопасные счета» по указке лжесотрудника «Финмониторинга», затем ещё 2,4 миллиона.
В декабре обманщики вновь вышли на связь. По их словам, квартиру россиянки уже переоформили на мошенников. Чтобы вернуть жильё, ей посоветовали выставить помещение на продажу. Сделка состоялась в марте 2026 года. По указанию аферистов жертва поехала в Москву и лично передала деньги курьеру. Только вернувшись домой, она поняла, что её обманули.
Общая сумма ущерба составила 7,2 миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.