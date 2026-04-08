Обломки БПЛА упали на территории частного дома в Краснодарском крае
Поздно вечером 7 апреля обломки БПЛА упали на территории частного дома в Приморско-Ахтарске. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
В результате падения фрагментов оказалась повреждена калитка, ведущая во двор. По предварительно информации, пострадавших среди местных жителей нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Херсонской области из-за атак ВСУ погибла женщина, также пострадал один мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в Скадовскую больницу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
