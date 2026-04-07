В Питере возвращение супружеской пары с двумя детьми домой обернулось поножовщиной

В Петербурге у жилого дома случилась поножовщина, ранение получил отец двоих детей

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Вечером 7 апреля у дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошла поножовщина. В результате пострадал как минимум один человек, передает 78.ru.





Инцидент случился, когда супружеская пара возвращалась домой с двумя детьми после визита к друзьям. У подъезда их встретили два брата, проживающие на одной лестничной площадке с этой семьёй. Между тремя мужчинами завязался спор. В ходе конфликта один из братьев достал нож и ударил им отца семейства.



По предварительной информации, в больницу доставили получившего ножевое ранение петербуржца и одного из участников потасовки. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ППСП УМВД по Московскому району, устанавливаются все обстоятельства поножовщины. Согласно материалу, сразу после конфликта братья попытались скрыться.



