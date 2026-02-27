В Ташкенте скончался инспектор ДПС, которого сбил школьник за рулем BMW M4
В Ташкенте скончался инспектор ДПС, которого сбил 15-летний школьник за рулем BMW M4. Об этом сообщила Служба безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.
ДТП произошло 25 февраля вечером. По информации Генпрокуратуры, десятиклассник одной из частных школ управлял автомобилем без водительских прав и совершил наезд на сотрудника ДПС. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, все это время он находился в коме.
Спустя трое суток инспектор умер в больнице, несмотря на усилия врачей. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем тяжкие последствия. У погибшего остались жена и трое детей.
