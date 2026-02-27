В Волоколамске двухлетний ребенок погиб при пожаре, которые устроили дети

27 февраля 2026, 17:15

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Волоколамске двухлетний ребенок погиб при пожаре, который произошел в квартире после того, как мать оставила троих детей одних дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по региону.