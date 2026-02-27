В Волоколамске двухлетний ребенок погиб при пожаре, которые устроили дети
В Волоколамске двухлетний ребенок погиб при пожаре, который произошел в квартире после того, как мать оставила троих детей одних дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по региону.
По версии следствия, женщина ненадолго ушла, оставив без присмотра детей 11, 4 и 2 лет. В результате неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар. Старшие дети смогли выбраться из квартиры, младший ребенок погиб.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
